SZO odobrila još jednu vakcinu za hitnu upotrebu

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) odobrila je dve verzije vakcine AstraZeneka/Oksford protiv kovida 19 za hitnu upotrebu.

Vakcine će biti dostupne putem „Kovaks“ programa.

Komentarišući globalnu dostupnost vakcina, pomoćnik generalnog direktora SZO za pristup lekovima i zdravstvenim proizvodima dr. Marianđeela Simao napomenula je da svi proizvođači vakcina moraju da povećaju proizvodne kapacitete i da svoje kandidate za vakcinu podnose na odobrenje SZO što je ranije moguće.

AstraZeneka se preporučuje svima koji su stariji od 18 godina. Vakcina ima lagane zahteve za skladištenje, dodali su iz SZO na konferenciji posle sastanka, napominjući da će vakcina sa efikasnošću od 63,09% biti „pogodna za zemlje sa niskim i srednjim prihodima“.

