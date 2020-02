SZO podigla nivo rizika od korona virusa u celom svetu! (video)

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) podigla je danas nivo opasnosti od korona virusa, odnosno kako mu je zvaničan naziv Kovid-19, sa „visokog“ na „veoma visoki“!

SZO je pozvala ljude da uopšte ne putuju ukoliko imaju temperaturu ili kašalj, a generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejsus pojasnio je da je “veoma visok” najviši mogući nivo procene rizika.

#Iran

Unconfirmed reports indicate this large excavation near a cemetery in Langrud (N Iran) was prepared to bury many #coronavirus victims.

An MP from Rasht (N Iran) said the number COVID-19 deaths is extremely high & the government is keeping a lid on this information. pic.twitter.com/8OyE0kxUym

