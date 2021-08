SZO: Preokrenuti sramnu neravnotežu u pristupu vakcinama

ŽENEVA – Svetska zdravstvena organizacija (SZO)pozvala je 20 najmoćnijih svetskih lidera da preokrenu „sramnu“ globalnu neravnotežu u pristupu vakcinama protiv kovida-19 kako bi pre oktobra ove godine.

Brus Ajlvord, kanadski epidemiolog i visoki zvaničnik SZO ocenio je da bi svet trebalo da bude „zgrožen“ i upitao se da li bi situacija dila gora da se aktivno nastojalo da se spreči imunizacija najsiromašnih stanovnika Zemlje, preneo je londonski Gradijan.

SZO sve češće izražava ogorčenje zbog onoga što tumači kao licemerje bogatih država – moralno zgražavanje zbog nedovoljne vakcinacije u siromašnim zemljama s jedne strane i istovremeno sprečavanje da se te zemlje snabdeju vakcinama.

Ajlvord je među zvaničnicima SZO jedan od najglasnijih zagovarnika jednakog pristupa alatima za borbu protiv pandemije koronavirusa.

On je uputio apel da se izvrši uticaj na političare i najviše poslovne krugove i objasni im se da izdvajanje većeg broja vakcina za siromašne zemlje ne ugrožava izborne rezultate, niti utice na smanjenje profita.

„Verovatno je 20-ak ljudi u svetu od ključnog značaja za rešavanje ovog problema nejednakosti. To su ljudi koji su na čelu velikih kompanija ili lideri zemalja koje proizvode vakcine. Potrebno nam je da tih 20 ljudi odluče da reše ovaj problem do kraja septembra i kažu preokrenućemo ovu situaciju tako da bar 10 odsto populacije svake zemlje bude vakcinisano“, poručio je Ajlvord preko društevnih mreža

Svetski mediji su preneli da je do sada upotrebljeno oko 4,5 milijardi vakcina globalno.

U zemljama sa visokim prihodima prema kategorizaciji Svetske banke upotrebljene su 104 doze vakcina na 100 ljudi, a u 29 najsiromašnijih zemalja svega dve doze na 100 ljudi.

„Trebalo bi da se kolektivno zgražavamo nad onim što smo“, poručio Brus Ajlvord, kanadski epidemiolog i visoki zvaničnik SZO.

SZO zahetva da svaka zemlja na svetu do kraja septembra vakciniše najmanje 10 odsto svoje populacije, najmanje 40 odsto do kraja ove godine, a 70 odsto do sredine 2022. godine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.