SZO: U Evropa u prošloj nedelji dva miliona novih slučajeva

ŽENEVA – Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adanom Gebrejesus rekao je da Evropa ostaje epicentar pandemije kovida 19, prijavivši dva miliona novih slučajeva prošle nedelje, što je najveći broj u regionu od početka pandemije.

Na brifingu u Ženevi, u petak direktor SZO je rekao da je iz Evrope takođe prijavljeno skoro 27.000 smrtnih slučajeva prošle nedelje, što je više od polovine svih smrtnih slučajeva od Kovida 19 širom sveta, navodi Glas Amerike.

Tedros je rekao da Kovid 19 raste u zemljama sa nižim stopama vakcinacije u istočnoj Evropi, ali iu zemljama sa nekim od najvećih stopa vakcinacije na svetu u zapadnoj Evropi.

On je rekao da je to podsetnik da, iako vakcine smanjuju rizik od hospitalizacije, teške bolesti i smrti, one ne zamenjuju potrebu za drugim merama predostrožnosti.

Tedros je naveo da iako vakcine smanjuju prenos korona virusa, one ga ne sprečavaju u potpunosti.

Na temu vakcina, direktor SZO je još jednom govorio o nepravdi nejednakosti u vezi sa vakcinom protiv kovid-19 i o tome kako bogate nacije zanemaruju one sa niskim prihodima u distribuciji lekova.

On je rekao da postoje samo dve zemlje koje nisu počele da vakcinišu svoje stanovništvo Eritreja i Severna Koreja, a SZO je postavila cilj da do kraja ove godine potpuno vakciniše 40 odsto stanovništva svake zemlje na svetu.

(Tanjug)

