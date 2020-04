Tanjug u Italiji: Brojke o užasnom procesu prirodne selekcije

TRST – u Italiji je od pocetka epidemije preminulo ukupno 13155.ljudi,a predsednik drzavnoig Instituta za Statistiku (ISTAT) Gian Carlo Blangiardo kaže da se statisticki beleze tri vrste smrti.

On kao prvu navodi smrt koja je uglavnom uzrokovana sa Covidom 19, to su bili pacijenti sa ili bez drugih patologija; zatim oni koji umiru ne od koronavirusa, ali je Covid19, doprineo njihovoj smrti, na primer od srčanog udara, i to su ljudi koji bi se spasili u normalnim okolnostima; i najzad evidentiraju se preminuli koji nisu bili zarazeni Covid19.

(Tanjug)