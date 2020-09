Tekvondo prvenstvo na Tašu; Jović: Sport ne sme da stane

BEOGRAD – Prvo prvenstvo države u borilačkim sportovima posle šest meseci pauze zbog korona virusa održano je u tekvondou, u specifičnom ambijentu, na otvorenom stadionu SRC Tašmajdan.

Uz poštovanje protokola, odnosno svih mera propisanih od strane struke, najbolji tekvondisti i paratekvondisti u konkurenciji kadeta, juniora i seniora, njih 471 ( 369 u borbama i 102 u formama) odmeravali su snage na šest borilišta.

„Imali smo sreće da prvenstvo države organizujemo na jednom ovako lepom stadionu i to je prvo iskustvo i za nas. Sport ne sme da stane. Mi smo čekali i dugo smo se spremali, organizaciono, ali i što se tiče samih treninga jer nije bilo dobro da se odmah krene posle velike pauze. Zato smo mali smo priliku da uživamo u vrhunskim borbama u svim uzrastima. Nas raduje da se veliki broj dece vratio jer je sport doživeo veliki udarac. Važno je da među decom i trenerima vlada veliki entuzijazam kako bi se vratili redovnim aktivnostima“, rekao je -rekao je sportski direktor i prvi trener TAS Dragan Jović.

Aeksandra Perišić ( do 73 kg) iz TK Azija ponela je laskavu titulu najuspešnije seniorke.

„Jako sam srećna što sam ponovo osvojila titulu prvaka Srbije. Posebno, jer sam imala tešku operaciju kolena i što sam se pobednički vratila nakon svega. Uspeh je još veći jer je i moj klub Azija prvi ekipno u seniorskom plasmanu. Zahvaljujem se svima na podrsci koju mi pruzaju“, rekla je Perišić.

Zvanje najboljeg seniora zaslužio je njen klupski drug Stefan Takov odličnim mečevima i ubedljivim pobedama u konkurenciji do 74 kg, čime je ponovio prošlogodišnji uspeh.

„Prvenstvo je bilo odlično organizovano i bilo je zanimljivo takmičiti se na otvorenom. Želim da se zahvalim svojim trenerima i klubu na podršci“.

Posle šest meseci pauze svoje utiske o prvom takmičenju posle iznela je i trofejna srpska paratekvondistkinja Jelena Terzić iz TK Lola.

„Organizacija mi se sviđa, jer je na otvorenom. Ovaj prostor nama takmičarima više odgovara zbog samog disanja. Sada je najbitnije da se vodi računa o zdravlju, a nakon toga da nastavimo sa treninzima. Nadam da ćemo početi sa takmičenjima i da će sve to ići svojim tokom. Pošto nije bilo Evropsko u Poreču, nadamo se da ćemo sada krenuti takmičenja i da će biti bez pauza“, istakla je Terzić.

Mahdi Khodabakhši trofejni tekvondista i član TK Galeb, pozlatio se u superteškoj kategoriji i to prvi put od kada je stekao srpsko državljantsvo.

„Drago mi je pre svega što smo opet na tatamiju i u borilištu. Stvari se polako vraćaju u normalu i verujem da ćemo polako da se vratimo i na međunarodne turnire. Dragan Jović nas odlično priprema i diže formu za predstojeće turnire, svi se nadamo i Evropsko prvenstvo. Takođe, ova medalja mi je posebno draga jer mi je prva osvojena na državnom prvenstvu pod srpskom zastavom“, istakao je Khodabakhši.

U konkurenciji kadeta najuspešniji je TK Galeb (Beograd) sa 62 boda u generalnom plasmanu. Azija (Beograd) je na vicešampionskoj poziciji ( 48) dok je Imperium (Beograd) treći sa 29. Najbolji takmičar je Vuk Adžić (do 37 kilograma) iz TK Azija. Katarina Stanković iz TK Ares, Niš ( do 47 kg) je ponela naziv najbolje kadetkinje.

Kod juniora najuspešniji su takmičari Galeba (47), drugo mesto pripalo je Elitu iz Inđije ( 32) dok je Azija treća sa 29 poena. Najuspešniji juniori su Novak Stanić (Azija, do 59 kg) i Vesna Ajduković ( Banjica do 59 kg).

U seniorskoj konkurenciji pehar za najuspešniju ekipu pripao je timu Azije ( 58), vicešampionsko zvanje osvojio je Galeb (47), dok je bronzana ekipa Imperiuma ( 21). Najuspešniji takmičari u seniorskoj konkurenciji su Aleksandra Perišić (do 73 kg) i Stefan Takov (do 74 kg oboje iz TK Azija).

(Tanjug)

