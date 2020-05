Tinejdžer odbio osam miliona: Neću da profitiram na koroni (foto)

Avi Šifman ima 17 godina i odbio je da za osam miliona dolara proda platformu za praćenje širenja koronavirusa, koju je sam razvio.

Mladi Amerikanac je napravio platformu ncov2019.live koja omogućava ljudima da provere sve informacije relevantne za koronavirus i statističke podatke o širenju zaraze u raznim zemljama. Njegovu platformu dnevno poseti 30 miliona ljudi, a do sada je koristilo 700 miliona ljudi. Kada se pandemija bude završila, Avi je najavio da sajt više neće raditi.

