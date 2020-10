Tiodorović demantuje da je rekao da će se škole zatvoriti ako broj novozaraženih bude veći …

Epidemilog Branislav Tiodorović negirao je danas da je beogradskim medijima rekao da će škole u Srbiji biti zatvorene ukoliko dnevno broj novoobolelih bude veći od 500, i dodao da „ne bi želeo da ikada dostignemo tu cifru“.

„U nekom trenutku ćemo možda reći da prelazimo na on-lajn sistem rada u školama, ali govoriti o konkretnim ciframa je vrlo problematično“, izjavio je Tiodorović na konferenciji za novinare niškog Štaba za vanredne situacije.

Dodao je da se uvek gleda kompletna situacija, ponašanje, rizici i porast broja obolelih.

Nije svejedno, kazao je Tiodorović, da li u jednom danu broj obolelih raste za pet ili 500.

„To je izuzetno važno za procenu, ali ne može se reći koji je broj presudan. Nisam to rekao, niti je to iko iz republičkog Kriznog štaba izneo koji će to broj da bude“, naglasio je Tiodorović.

On je kazao da će odluka o prelasku na samo on-lajn sistem nastave biti „stvar epidemiloške ocene i procene situacije“.

„Moramo da pratimo porast oboljevanja, jer to znači povećanje rizika, jer su deca sa svojim porodicama“, izjavio je Tiodorović.

Epidemiolog niškog Doma zdravlja, Mirko Ilić, rekao je da važeći pravilnik Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ jasno kaže kada se prelazi na on-lajn nastavu.

„U svakoj školi jedan oboleli djak znači da ostatak djaka u tom odeljenju nastavlja da ide u školu uz pojačani zdravstveni nadzor. Dva vezana slučaja oboljevanja u odeljenju znače da učenici tog odeljenja idu na on-lajn nastavu. Više od 50 odsto obolelih djaka na nivou škole znači da škola prelazi na on-lajn“, citirao je Ilić.

On je rekao da su od početka školske godine na području Nišavskog i Topličkog okruga od korona virusa obolela samo četiri učenika osnovnih i tri učenika srednjih škola.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.