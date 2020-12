Tiodorović objavio do kada će trajati najnovije mere

Tiodorović objavio do kada će trajati najnovije mere

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović rekao je da će tokom vikenda biti zatvoreni svi objekti, izuzev apoteka, prehrambenih prodavnica, dostave hrane i pumpi i da će tako biti naredna dva vikenda, do 15. decembra.

„Ne tražimo tri meseca, ali tražimo da tako bude bar do 15. decembra. Da izdržimo to, pa ćemo da procenimo da li ćemo nastaviti u tom trendu ili ćemo imati efekte, pa ćemo moći da ublažavamo mere. Na taj način ćemo smanjiti kontakte“, rekao je Tiodorović gostujući na RTS.

On je dodao da nove mere nisu zaključavanje.

„Ne bih upotrebio takav izraz. Ne radi se o vanrednom stanju, već o ograničenom radnom vremenu“, naveo je Tiodorović i dodao da je on i ranije bio za to da se objekti zatvaraju i pre 17 časova.

„Bio sam za to da se ranije zatvore i ne bismo imali ‘crni petak’. Mislim da je to mera koja je trebalo ranije da se primeni“, dodao je.

Tiodorović je kazao da se ne razmatra uvođenje policijskog časa, niti vanrednog stanja.

„Nadam se da će vlada da usvoji ove mere u četvrtak. Pijace smo ostavili otvorene, mada je i tamo pojačan rizik, a za vikend će raditi do 15 časova“, kazao je niški epidemiolog, preneo je Tanjug.

On je pojasnio i zašto deca do deset godina mogu da idu u školu, navodeći da ona nemaju receptor AC-2, koji je neophodan da bi se virus vezao za ćeliju.

Istu preporuku je dala i Svetska zdravstvena organizacija, a to je, kaže Tiodorović, da deca u tom uzrastu treba da idu u školu jer za njih nema opasnosti, osim za onu koja imaju astmu.

(Sputnjik)

