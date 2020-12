Tiodorović upozorava: Srbija mora da spreči uvoz novog soja korone!

Mi nismo pusto ostrvo. Prema tome, moramo biti oprezni i spremni da reagujemo, da sprečimo bilo kakvo importovanje bilo odakle da dolazi novi soj virusa korona, ne samo iz Engleske, nego i iz tranzitnih zemalja ili tamo gde ima takve pojave.

Ovo za Sputnjik kaže epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa dr Branislav Tiodorović, upitan da li će Srbija obustaviti letove sa Velikom Britanijom po uzoru na mnoge države zbog novog soja korona virusa koji je potvrđen u Londonu i jugoistoku Engleske.

Sprečiti uvoz novog soja korone u Srbiju

„To je pitanje za Vladu, to je stvar koju treba da donese Vlada. Ona verovatno sada pravi analizu šta to mi imamo od letova, koji su to rizični letovi i slično. Nije svejedno da li neko dolazi iz Edinburga, ili neko dolazi iz Londona ili jugoistočne Engleske, jer tamo su utvrdili da ima tog novog soja. Odnosno, nije to novi virus, to je mutirani tip. Mnogo su veliku galamu podigli oko toga. U svakom slučaju to treba da odluči Vlada i resorno ministarstvo, i ja mislim da će oni to vrlo brzo da odluče“, smatra epidemiolog.

Po njemu, odluka Srbije o prekidu aviosaobraćaja bila bi dobra sa stanovišta zaštite stanovništva od novog soja virusa, koji se prema podacima britanskih zvaničnika širi 70 posto brže od drugih sojeva kovida 19.

Međutim, kako naglašava, treba imati u vidu i druge zemlje u kojima je ovaj soj potvrđen, kao i tranzitni saobraćaj koji bi takođe mogao da uveze ovu mutaciju u Srbiju.

„Danci su imali mutaciju sa onim kunićima, a ovo sad liči na tako nešto, dakle, da je došlo do mutacije. To nisu velike mutacije, ali su dovoljne da prepadnu naučnike koji to prate. Ali, po svemu sudeći, taj virus se malo brže širi, mada ne znam kako su to mogli u tako kratkom periodu da utvrde. Činjenica je da treba biti oprezan, tu nema dileme“, ističe Tiodorović.

Podsetimo, imunolog i član Kriznog štaba za borbu protiv virusa korona Srđa Janković izjavio je da je medicinski deo Kriznog štaba već tražio da se obustave letovi iz Velike Britanije zbog novog soja virusa koji se pojavio u toj zemlji.

Sa informacijom o pojavi novog soja korona virusa u Engleskoj, zemlje Evropske unije i šire počele su da obustavljaju putovanja sa Ujedinjenim Kraljevstvom, a mnoge zemlje odlučile su da zatvore granice sa celim Ujedinjenim Kraljevstvom u pokušaju da spreče unos novog soja virusa.

(Sputnjik)

