„To je samo grip“: Urnebesnim crtaćem Kinezi ismevaju američku reakciju na koronu

Kina je objavila kratki animirani film pod naslovom ‘Bio jednom virus’ u kome ismejava američki odgovor na novi koronavirus, koristeći likove sastavljene od Lego kockica koje predstavljaju dve zemlje.

China: We discovered a new virus.

America: So what?

China: It's Dangerous

America: It's only a Flu

China: Wear a Mask

America: Don't wear a Mask

… pic.twitter.com/Qxugv8z73J

— China Xinhua News (@XHNews) April 30, 2020