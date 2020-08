Todorov: Treniramo i čekamo početak međunarodnih takmičenja

KANJIŽA – Predsednik Džudo saveza Srbije Ivan Todorov obišao je članove nacionalnog tima, koji su na pripremama u trening kampu u Banji Kanjiža.

Više od dva meseca radilo se na pripremi projekta Džudo saveza Srbije, održavanje prvog trening kampa u Banji Kanjiža posle obustavljanja rada, kako sportskih klubova, tako i nacionalnih timova, saveza zbog situacije izazvane pandemijom korona virusa.

„Bez obzira što je ovo bila olimpijska godina i što je pandemija korona virusa srušila sve naše planove, mi moramo da nastavimo vredno da treniramo i čekamo početak međunarodnih takmičenja. Dobra vest je da će već krajem oktobra da se pokrene IJF- tur sa prvim Gran prijem u Budimpešti. Polako se uspostavlja život, polako se vraćaju sportisti u sportske hale i nadam se da ćemo nastaviti da postižemo sjajne rezultate, koje smo i pre postizali. U doba korone svi su trenirali, prvo individualno a posle i zajedno uz poštovanje mera koje je preporučilo Ministarstvo sporta“, rekao je Todorov.

Srpski džudisti su tokom vanrednog stanja svojim primerom jasno pokazali kako se brine o našim najstarijim sugrađanima.

„Pored treninga Džudo Savez je imao svoje akcije i aktivnosti, a to je da su naši sportisti bili volonteri koji su pomagali starijima u svim gradovima odakle dolaze naši reprezentativci. Imali smo i jednu akciju a to je pomoć pre svega svim našim džudo penzionerima kroz jednu malo pomoć, odnosno paketima pomoći. Mislim da je to bilo nešto najlepšte što smo mogli da uradimo u toku krize. Džudo Savez je pomogao i regionu, pre svega Džudo savez Vojvodine i Džudo savez Beograda i centralne Srbije, uz te akcije koje su bile nešto najlepše tokom pandemije korone.“

Džudo porodica Srbije kao jedan podržala je inicijativu predsednika DŽŠ Ivana Todorova, upućivanje pomoći penzionerima na tatamiju.

„Moja je bila inicijativa ali zaista smo se potrudili da se u tom periodu osećaju sigurno i da uvek organizacija za koju su mnogo učinili i podigli je na ovaj nivo , da možemo bar jednom lepom pažnjom da se odužimo“, rekao je Todorov i dodao:

„Sportisti su se sami našli u toj situaciji kao odgovorni, kao nosioci, kao sportisti, kao uzor mnogima da pomognu i moram da im se zahvalim na tome, jer to je bila njihova lična inicijativa da u tom trenutku mogu da pomognu bar skromno raznoseći pomoć najugroženijima i najstarijima“.

„Mi nastavljamo dalje da se spremamo za olimpijske igre bez obzira da li će biti 2021 ili neke druge godine. Postoje svetske rang liste i nadam se na ćemo ostati tu gde jesmo a zaista smo na visokim pozicijama. Poručio bi im da nastave da treniraju, da savez stoji iza njih i nadam se da ćemo prevazići sve ove probleme i nastaviti međunarodni program i da se trudimo da Srbija i dalje bude među najboljima u Evropi i svetu“, zaključio je Todorov.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.