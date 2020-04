Toni Nadal: Rafu trenutno ne zanima tenis

MADRID- Najboljeg španskog tenisera Rafaela Nadala trenutno uopšte ne interesuje tenis i sada je samo bitno da se pobedi korona virus, izjavio je njegov trener Toni Nadal.

„Uz ovaj veliki problem koji imamo, svi drugi su zaboravljeni. To su sve sekundarne stvari. Sada je bitno da se izborimo sa koronavirusom. To je ono što je bitno, a ne tenis. Razgovarali smo i rekao mi je da ga sada nije briga za tenis. To je logično, ako imate i malo obzira“, rekao je Toni Nadal za Mundo Deportivo.

(Tanjug)