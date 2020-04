Tragedija: Devojčica izvršila samoubistvo – nije izdržala stres zbog samoizolacije

Tinejdžerka iz Kalifornije izvršila je samoubistvo, kako se pretpostavlja zbog toga što nije mogla da se izbori sa stresom u samoizolaciji, uvedenoj da bi se sprečilo širenja epidemije korona virusa, koji je samo u SAD odneo 21.690 života.

Jo Smit, stara 15 godina, pronađena je obešena u stanu u Stoktonu, a kako međi navode, samoubistvo je izvršila zbog nakupljenog stresa usled epidemije Kovida-19 i naredbe da svi moraju da budu u kući.

A teenage girl in California killed herself after she reportedly struggled to cope with the state's stay-at-home orders amid the COVID19 outbreak. Jo’Vianni Smith,15, of Stockton, was found dead inside her home after she hanged herself last week. Authorities have said #COVID19 pic.twitter.com/r3AsnYLQWe

