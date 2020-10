Tramp izašao iz bolnice, vratio se u Belu kuću (video)

Predsednik SAD Donald Tramp otpušten je u ponedeljak predveče iz vojne bolnice, gde se tri dana lečio od kovida-19, i vratio se u Belu Kuću.

Tramp je sa maskom na licu i podignutom pesnicom izašao iz Nacionalnog vojnog medicinskog centra Volter Rid i ušao u terenac, koji ga je odvezao do vojnog aerodroma na kratki let nazad do Bele kuće.

. @TerryMoran : Pres. Trump "is essentially asking to be rehired, and the number one job he's had to do in the eyes of Americans is manage this pandemic—and his own workplace is a contagion." https://t.co/lQWYgoRqzZ pic.twitter.com/KImlex6Ji9

„Hvala vam puno“, rekao je okupljenim novinarima 74.godišnji predsednik, javlja AP

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

Čak i pre nego što je izašao kroz vrata, tvitnuo je da će se uskoro vratiti kampanji.

BREAKING: Pres. Trump gives a thumbs up as he leaves Walter Reed Medical Center, where he was admitted Friday after testing positive for COVID-19.

The president did not answer a shouted question about others in his orbit who have tested positive. https://t.co/DWSBofwQdM pic.twitter.com/gZfv8b5BkH

