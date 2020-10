Tramp u bolnici zbog korona virusa (video)

Američki predsednik Donald Tramp, koji je oboleo od korona virusa, biće na lečenju u vojnoj bolnici „Volter Rid“ u Betezdi u Merilendu narednih nekoliko dana iz predostrožnosti, saopštila je portparol Bele kuće Kejli Mekneni.

„Predsednik Tramp je dobro raspoložen, ima blage simptome i radio je danas ceo dan,“ izjavila je Mekeni, prenosi Rojters.

Marine One has arrived on the White House South Lawn to take President Trump to Water Reed Medical Center where is expected to remain for multiple days after COVID-19 diagnosis pic.twitter.com/qOip61lrkP — Jonathan Lemire (@JonLemire) October 2, 2020

Ipak, zbog predostrožnosti i prema preporuci lekara i zdravstvenih stručnjaka, predsednik će raditi iz predsedničke kancelarije u Volter Ridu sledećih nekoliko dana, kaže se u saopštenju Bele kuće.

Full video of President Trump walking out of the White House with no assistance. https://t.co/5Ou9tY32gr pic.twitter.com/7si0AKSA9F — Dan Linden (@DanLinden) October 2, 2020

Lekari su urgirali da Tramp bude prebačen u bolnicu kako bi mu tamo bila istog trenutka ukazana medicinska pomoć ukoliko se za tim ukaže potreba, rekao je jedan zvaničnik Bele kuće.

Aboard Marine One, President Donald Trump departs the White House for Walter Reed Medical Center. He will remain there for several days after being diagnosed with COVID-19 pic.twitter.com/0wsskPsXoP — Jonathan Lemire (@JonLemire) October 2, 2020

Helikopter „Marine One“ sleteo je na travnjak Bele kuće kako bi predsednika Trumpa prebacio u medicinski centar Volter Rid, javio je CNN.

Prema rečima osobe bliske Beloj kući, Tramp ima temperaturu od jutros.

Tramp nije preneo nadležnost na Pensa

Američki predsednik Donald Tramp, koji je prebačen u vojnu bolnicu Volter Rid na lečenje od korona virusa, nije preneo nadleznost na potpredsednika Majka Pensa, rekao je jedan zvaničnik Bele kuće, javlja Rojters.

Tramp je prebačen u specijalni apartman u vojnoj bolnici Volter Rid u Betezdi, predgrađu Vašingtona, gde će provesti narednih nekoliko dana. To je mera predostrožnosti nakon što je predsednik testiran pozitivan na Kovid-19, saopštila je u petak portparolka Bele kuce Kejli Mekeneneni.

Tramp je sporim hodom otišao od Bele kuće do helikoptera koji ga je čekao, nosio je masku i nije razgovarao sa reporterima, navodi Rojters.

Prema protokolu o kontinuitetu vlade u slučaju da predsednik bude onemogućen da obavlja svoje dužnosti u tom slučaju nadležnost preuzima potpredsednik, a u slučaju da i on ne može da obavlja dužnost – predsedavajući Predstavničkog doma.

Trampu prepisan koktel regeneron, umoran je ali raspoložen

Predsednik SAD Donald Tramp se oseća „umorno, ali je dobro raspoložen“ i uzima terapiju za korona virus, rekao je njegov lekar dr Šon Konli.

Kako prenosi agencija Rojters, Konli je izjavio da je predsedniku prepisana terapija regeneronom, koktelom poliklonalnih antitela u kojem se nalaze i cink, vitamini…

Prethodno je saopšteno da će predsednik, koga pažljivo nadgledaju lekari, s obzirom na to da do danas nije bilo tretmana koji su efikasni u lečenju korona virusa, dobijati sve ono što će mu ublažiti stanje – dodatni kiseonik, više tečnosti, sirup protiv kašlja ili lekovi za snižavanje temperature.

(Tanjug)

