Trampova šala na predizbornom skupu (video)

Američki predsednik Donald Tramp obelodanio je na prvom predizbornom mitingu u Tulsi u Oklahomi kako je rekao zvaničnicima svoje administracije da smanje obim testiranja na virus korona zbog porasta broja slučajeva u SAD.

„Znate, testiranje je mač sa dve oštrice. Kada masovno testirate, pronaći ćete više ljudi. Zato sam rekao mojim ljudima: „Molim vas usporite testiranje“, rekao je Tramp na skupu, prenosi Tanjug.

Neimenovani zvaničnik Bele kuće kazao je kasnije da se „predsednik očigledno šalio“.

Tramp je tokom govora upotrebio i izraz koji aludira na to da virus korona potiče iz Kine.

Objašnjavajući da virus ima više imena od bilo koje druge bolesti, on je spomenuo izraz „kung flu“ (kung grip), što označava grip koji je došao iz zemlje kung-fua, prenose američki mediji.

President Trump on coronavirus testing: “I said to my people, slow the testing down, please." pic.twitter.com/d2nrpxYyzw

— NBC News (@NBCNews) June 21, 2020