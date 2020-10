Trampovo stanje gore nego što se mislilo, sledeća dva dana ključna

Predsednik SAD Donald Tramp prošao je kroz veoma zabrinjavajući period i narednih 48 sati biće ključno u lečenju njegove infekcije korona virusom, izjavio je zvaničnik Bele kuće Mark Midouz.

"We’re still not on a clear path yet to a full recovery." As President Trump remains in the hospital battling coronavirus, White House chief of staff Mark Meadows says the next 48 hours "will be critical." https://t.co/kISP0ADuc7 — The Associated Press (@AP) October 3, 2020

Midouz, šef Trampovog kabineta, rekao je večeras da američki predsednik, koji je od juče u vojnoj bolnici, „još nije na jasnom putu ka potpunom oporavku“.

Njegovi komentari su u suprotnosti s izjavama Trampovih lekara.

Ranije danas, Trampov doktor Šon Konli rekao je novinarima da je šef Bele kuće u dobrom stanju i da nije imao groznicu u prethodna 24 časa.

Konli nije odgovorio na više puta postavljeno pitanje da li je Trampu u nekom trenutku dat dodatni kiseonik.

„U četvrtak nije dobio kiseonik. Sada ne dobija. A juče kada smo svi bili tu, nije bio na kiseoniku“, kazao je Konli.

Međutim, izvor čiji identitet Asošiejted pres ne otkriva, rekao je večeras da je Tramp primio kiseonik u Beloj kući pre nego što je prebačen u vojnu bolnicu, nekoliko sati nakon potvrde da je zaražen korona virusom.

President Trump’s vital signs were “very concerning” over the last day and he is not out of danger, the White House chief of staff Mark Meadows said on Saturday, contradicting a statement by the president’s doctors on television just minutes before.https://t.co/HeFN0b19yK — The New York Times (@nytimes) October 3, 2020

Konli je danas odbio da kaže kada se tačno Tramp razboleo, rekavši da je u četvrtak posle podne počeo da pokazuje „kliničke indikacije“ zaraze korona virusom, ranije nego što je javnosti do danas bilo poznato.

Dodao je da se simptomi koje Tramp ima, medju kojima su kašalj i zapušenost nosa, „sada rešavaju i poboljšavaju“.

Tramp je smešten u bolnicu nakon što je pozitivno testiran na korona virus, a zvaničnici Bele kuće su tokom jučerašnjeg dana insistirali da njihov šef ima samo „blage simptome“.

Konli je sinoć naveo da je Tramp u bolnici primio lek remdesivir, a da je prethodno, dok je još bio u Beloj kući, uzeo jedan eksperimentalni lek.

Više Trampovih bliskih saradnika takođe je zaraženo korona virusom.

After telling the AP Trump went through a "very concerning" period, White House Chief of Staff Mark Meadows gave a sunnier-sounding quote to Reuters: “The president is doing very well. He is up and about and asking for documents to review." https://t.co/jfEpMyMgQo — HuffPost (@HuffPost) October 3, 2020

Sumnja se da se Tramp zarazio prošle subote, kada je u Beloj kući predstavio kandidatkinju za sudiju Vrhovnog suda SAD Ejmi Koni Beret.

U Beloj kući je tog dana bilo 150 ljudi koji su se grlili i rukovali, a većina nije nosila masku, prenose mediji.

