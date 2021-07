Tunis: Političke tranke optužuju predsednika za puč

TUNIS – Glavne političke stranke u Tunisu optužile su predsednika Kaisa Saida da je izveo puč nakon što je razrešio premijera Hikema Mećićija i suspendovao parlament, međutim Kais uzvraća da je delovao u skladu sa Ustavom.

Njegov potez usledio je u nedelju nakon masovnih, nasilnih protesta povodom postupanja vlade tokom epidemije korona virusa i zbog ekonomskih i socijalnih poteškoća, prenosi Rojters.

Kasno sinoć razrešeni premijer Hikem izjavio je da će svoja ovlašćenja predati onome koga odredi predsednik Said.

Predsednik Tunisa Kais Said poručio je onima koji kritikuju njegove najnovije odluke o raspuštanju parlamenta i smeni premijera da „obnove lekcije iz ustavnog prava“ ističući da je odluke donosio držeći se člana 80. Ustava Tunisa.

Said je sinoć doneo odluku o zabrani okupljanja i kretanja ljudi i vozila od 19 časova do 6 sati ujutru, koja će trajati do 27. avgusta.

Uredba uključuje i zabranu kretanja između gradova u Tunisu i po isteku policijskog časa, osim kada je reč o ispunjavanju osnovnih potreba i u hitnim zdravstvenim slučajevima.

Demonstranti koji su se u nedelju sukobili sa policijom, slavili su na ulicama glavnog grada Tunisa, nakon što je kasno sinoć objavljena odluka predsednika.

(Tanjug)

