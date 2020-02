Turska neće zaustavljati migrante koji su krenuli ka Grčkoj

ISTANBUL, 28. februara (Rojters) – Grupe migranata u Turskoj uputile su se danas ka granicama s Grčkom i Bugarskom nakon što je visoki turski zvaničnik rekao da Ankara više neće poštovati sporazum o EU iz 2016. i zaustavljati izbeglice na putu za Evropu.

On je ovo izjavio nakon sinoćnjeg ubistva 33 turska vojnika u vazdušnom udaru sirijskh vladinih snaga u Idlibu, javlja Rojters.

Zvaničnik je tada rekao Rojtersu da je turskoj policiji, obalskoj straži službenicima granične bezbednosti naređeno da se povuku sa kopnenih i morskih prelaza koje koriste migranti prema Evropi u iščekivanju skorašnjeg dolaska izbeglica iz Idliba.

„Čuli smo o tome na televiziji. Živimo u Istanbulu, želimo da dođemo u Jedrene, a zatim u Grčku“, rekao je Rojtersu avganistanski migrant Sahin Nebizade (16), jedan od grupe migranata u jedan od tri taksija koji su bili parkirani na autoputu na periferiji Istanbula, a zatim krenuli prema severozapadnoj provinciji Jedrene i graničnim prelazima sa Bugarskom i Grčkom, 200 km zapadno od Istanbula.

Izvori iz grčke vlade saopštili su da je ta zemlja pooštrila kontrolu morskih i kopnenih granica sa Turskom nakon sinoćnjeg razvoja događaja u regionu Idlib, što je grčki premijer Kiriakos Micotakis juče najavio.

On je rekao da je to mera potrebna da bi sprečili da koronavirus stigne do ostrva u Egeju, gde hiljade migranata živi u jako lošim uslovima dok čekaju da se procesuiraju njihovi zahtevi za azil.

Turska, u kojoj se već nalazi oko 3,7 miliona sirijskih izbeglica, ponovila je da ne može prihvatiti više ljudi. Prema sporazumu iz 2016. godine, Evropska unija je obezbedila milijarde evra pomoći u zamenu za pristanak Ankare da zaustavi priliv migranata u Evropu.

Teret boravka izbeglica „pretežak je za bilo koju pojedinačnu zemlju“, izjavio je turski zvaničnik za Rojters.

Turska agencija Demiroren navela je da je oko 300 migranata, uključujući žene i decu, krenula ka granici između dve evropske zemlje, Grčke i Bugarske, i Turske.

Među njima su, kako se navodi, Sirijci, Iranci, Iračani, Pakistanci…

Rojters je potvrdio da se migranti okupljaju u zapadnom turskom obalskom okrugu Ajvaliku u provinciji Čanakale s ciljem da se brodom pređu na grčkog ostrvo Lezbos.

Turska televizija NTV prikazala je snimke ljudi koji idu kroz polja noseći rance na leđima i navela da izbeglcie pokušavaju da pređu granicu Kapikule i uđu u Bugarsku, ali da im to nije dozvoljeno.

Takođe, turska televizija je navela da je ista grupa migranata potom pokušala da dođe do granice Pazarkule i pređe u Grčku, ali da nije jasno šta se potom dogodilo.

Rojters podseća da je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan ranije više puta pretio da će otvoriti granice za migrante koji idu ka Evropi.

Ukoliko to učini, prekršio bi obećanje koje je dao EU, zbog čega bi Evropa promenila svoj stav prema situaciji u Idlibu.

Otprilike milion civila raseljeno je u Siriji u blizini Turske od decembra, dok su sirijske vladine snage podržale ruske snage oduzele teritoriju sirijskim pobunjenicima koje podržava Turska, što je stvorilo najgoru humanitarnu krizu u devetogodišnjem ratu.

(Tanjug)