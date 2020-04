Tužno: Živeli u braku 51 godinu, od korone umrli u razmaku od svega 6 minuta (video)

Do pre par nedelja moji roditelji su bili savršeno zdravi, priča Badi Bejker s Floride, sin Stjuarta (74) i Adriane Bejker (72) koji su preminuli od korona virusa. Nerazdvojni par je bio u braku 51 godinu, piše CNN.

Badi, dugogodišnji agent NFL-a, je na svom Twitter profilu objavio i video kako bi ispričao sve o strašnim posledicama globalne pandemije. Njegovi roditelji su od komplikacija izazvanim korona virusom umrli u razmaku od samo šest minuta.

In loving memory of my mom and dad- please make the tough and right choice and help stop the spreading of this virus. pic.twitter.com/FqVEWjdscq

— Buddy Baker (@ESG_Baker) March 31, 2020