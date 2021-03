Tvorac vakcine otkrio kada očekuje da će korona biti pod kontrolom

Ugur Šahin, osnivač „BioNTecha“ koji je s „Fajzerom“ razvio vakcinu protiv koronavirusa, veruje da će virus do kraja leta biti pod kontrolom u većini evropskih država i u SAD.

Nemci su sve nestrpljiviji oko restriktivnih mera uvedenih zbog koronavirusa, a vlade država Evropske unije kritikovane su zbog sporog vakcinisanja stanovništva i poteškoća u nabavci vakcine.

Šahin smatra da su ti problemi privremeni, da je moguće vakcinisati 70 posto Nemaca do kraja septembra i da virus tada više neće biti toliki problem.

– U mnogim evropskim državama i SAD nam do kraja leta više neće biti potrebna potpuna zatvaranja. Biće izbijanja virusa, ali to će biti pozadinski šum. Biće mutacija, ali nas neće plašiti – rekao je za naučnik novine „Welt am Sonntag“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.