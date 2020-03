U Ajaksu strepe: Trojica u karantinu zbog korona virusa (foto)

Uprava Ajaksa naložila je pomoćnom treneru Kristijanu Poulsenu, kondicionom treneru i fizioterapeutu da ostanu u izolaciji zbog straha da imaju koronavirus.

#Ajax assistant manager – and former Juventus midfielder – Christian Poulsen is in isolation after coming into contact with a Coronavirus sufferer https://t.co/dOOzU2uegt #Coronavirus pic.twitter.com/cB3uAKUctS

Kako prenose inostrani mediji, njih trojica moraju da ostanu u karantinu do narednog petka, pošto su bili na proslavi sa osobom koja je zaražena koronavirusom.

#NSTsports: The trio must stay at home until next Friday after # #ChristianPoulsen came in contact with former Danish international #ThomasKahlenberg, who has since been diagnosed with the #coronavirus.https://t.co/dIWlDFoXDb#covid19 #Ajax

— New Straits Times (@NST_Online) March 6, 2020