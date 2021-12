U CG koronu imalo 5.436 dece do devet godina starosti

PODGORICA – Od pojave pandemije korona virusa u Crnoj Gori je evidentirano gotovo 162.000 građana obolelih od korona virusa među kojima je više žena nego muškaraca.

Virus je potvrđen kod 83.773 žene i 77.612 muškarca.

COVID-19 infekciju imalo je i 5.436 dece uzrasta do devet godina, dok je do sada 14.568 inficiranih u uzrastu od 10 do 19 godina.

Ipak, statistički podaci pokazuju da je najviše obolelih od korone među građanima koji pripadaju starosnoj grupi od 30 do 39 godina i to njih 30.132, statistički su podaci koje prenosi portal RTCG.

Odmah za njima su deceniju stariji, odnosno pacijenti koji imaju između 40 i 49 godina, a kojih je kovidom inficirano ukupno 26.756.

Gotovo četiri hiljade manje je bilo inficiranih među populacijom koja pripada starosnoj grupi od 50 do 59 godina, dok je korona virus imalo i 22.910 mladih između 20 i 29 godina.

Nešto manje od 20.000 građana starosti između 60 i 69 godina imalo je korona virus, te 10.432 starijih koji imaju između 70 i 79 godina.

COVID-19 infekcija potvrđena je i kod 4.448 građana koji pripadaju starosnoj grupi do 80 do 89 godina, te kod 435 pacijenata koji imaju više od 90 godina.

Od početka epidemije u Crnoj Gori ukupno su registrovana 161.944 slučaja infekcije korona virusom, a trenutno su aktivne 2.034 infekcije.

U decembru je do sada registrovano 75 preminulih od posledica korona virusa, a od početka epidemije 2.385.

Najviše novih slučajeva infekcije je u Podgorici -141, zatim slijedi Bar sa 22 novootkrivena slučaja, Kotor sa 18, Nikšić sa 17, te Cetinje sa 12 i Tivat sa 11 novozaraženih.

Ostale opštine imaju manje od 10 novih slučajeva infekcije.

(Tanjug)

