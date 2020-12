U domu u Zadru ukupno 31 preminuli, šef štaba: Šta je tu je

ZADAR – U Domu za starije i nemoćne Zadar u poslednja 24 sata preminulo je dvoje korisnika, pa se broj preminulih od posledica zaraze korona virusom u toj ustanovi povećao se na 31, a Šime Vicković, načelnik Štaba civilne zaštite Zadarske županije to je prokomentarisao rečima „šta je tu je“, piše Index.hr.

On je objasnio da se u tom domu, gde je trenutno više od 50 ljudi zaraženo, u mesec dana zarazilo više od 160, a živi 348 korisnika, pa je samim time bila i veća verovatnoća da će ući korona virus.

„Sve je bilo dobro do pre mesec dana. Sad ne bih ulazio u to ko je uneo koronu, no tad, kad se virus razbuktao, dogodili su se, nažalost, i smrtni slučajevi, ali što je, tu je“, rekao je za Vicković za Index.

Prema njegovim rečima, problem je u tome što ljudi koji su na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ne žele da rade u tom domu, ne žele da rade s bolesnim pacijentima, a da pritom dobiju ugovor samo na mesec ili dva kao zamena.

„Dosta ljudi je odbilo da se tamo zaposli, nisu se javljali na konkurs. No moramo znati da to tamo još uvek sve funkcioniše, tako bar tvrdi Uprava, nemam razloga da im ne verujem“, rekao je za Indeks Vicković.

Porodice onih koji su smešteni u domu žale se na uslove, a direktor doma u Zadru Marko Bulat rekao je da ne može mnogo toga da kaže jer je u samoizolaciji poslednjih nedelju dana, ali i da mu treba odobrenje Štaba za davanje izjava.

(Tanjug)

