U Italiji skočila prodaja testenina za 65 odsto

ĐENOVA – U Italiji traje borba sa korona virusom, a kuvanje mnogima poboljšava raspoloženje u danima izolacije.

Prodaja paste u Italiji je značajno povećana, a stručnjaci procenjuju i da će mnogi Italijani dok borave u kući dobiti između dva i četiri kilograma.

Više od 60 miliona stanovnika Italije primorano je da “preko noći” pređe na ishranu isključivo kod kuće zbog strogih mera karantina, čak i onih 10,4 odsto koji su prema statistici pre pandemije svakodnevno ručali van svog doma, piše italijanski list Republika (La Reppublica).

Prodaja testenina je u periodu od 9. do 15. marta povećana za 65,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, pokazalo je istraživanje kompanije Nilsen.

Nilsen navodi da je prodaja mleka i UHT proizvoda (obrađeno ultra visokom temperaturom) porasla za 62,2 odsto, tunjevine u konzervi za 56 odsto, rukavica za domaćinstvo rekordnih 362,5 odsto, deterdženata za 49,7 odsto i alkohola 169,2 odsto.

Ipak, istraživanje italijanskog udruženja Koldireti pokazuje da je prvi put došlo do pada prodaje gotovih jela i to za 18 odsto tokom prethodne sedmice u odnosu na dve nedelje ranije.

“Suočavamo se s kolektivnom traumom, a priprema hrane može biti dobar način da se izbegne strah i anksioznost. Problem je u tome što se ‘hrana za utehu’ često ne poklapa sa pravilnom ishranom”, navela je kanadska naučnica Rejčel Herc u knjizi “Why we eat what we eat” (Zašto jedemo to što jedemo), piše Republika.

U najteže pogođenoj zemlji korona virusom, Italiji uvedene su stroge mere karantina na teritoriji cele države, prvobitno ograničene do 3. aprila, a prema najavi zvaničnika biće produžene.

(Tanjug)