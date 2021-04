U Kini se očekuje 200 mil. putovanja za Prvomajske praznike

PEKING – Prema predviđanju kineskih onlajn turističkih agencija, očekuje se da će u Kini biti zabeleženo 200 miliona putovanja tokom petodnevnog Međunarodnog praznika rada ove godine, što će premašiti nivo iz doba pre koronavirusa u istom periodu 2019. godine.

Avionske karte ekonomske klase na nekim popularnim linijama već su rasprodate, navode iz Cetrip-a i Kjunar-a, koji su ujedno i najveći sajtovi za onlajn kupovinu karata i rezervaciju hotela u Kini.

Prema podacima kineske turističke agencije i platforme za društvene mreže Mafengvo, onlajn rezervacije avionskih karata premašile su broj zabeležen u istom periodu 2019. godine, a cena karte je u proseku 1.050 juana (oko 160,75 američkih dolara), što je dvostruko više nego u 2019. godini, prenosi Međunarodni kineski radio.

Podaci Mafengvoa pokazuju da će iz Pekinga putovati najveći broj turista. Prema podacima Cetrip-a, 10 najpopularnih turističkih destinacija su Šangaj, Peking, Sanja, Guangdžou, Čengdu, Čungćing, Sijan, Sijamen, Hangdžou i Šendžen.

Podaci Alibabine internet platforme, turističke agencije Fligi, pokazuju da su cene avionskih karata iz manjih gradova do popularnih destinacija mnogo jeftinije nego letovi iz velikih gradova. Tako je, na primer, prosečna cena avio karte u ekonomskoj klasi od Šangaja do Sanje oko 2.250 juana, dok je iz Ningboa do Sanje svega 570 juana.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.