U najgorem scenariju do 1. aprila 18.000 obolelih

BEČ – Ukoliko broj inficiranih korona virusom bude nastavio da raste na isti način, za dve nedelje preti najgori scenario, kojeg se Austrija boji.

Aktuelni trend pokazuje da infekcije dnevno rastu za više od 30 odsto.

Ukoliko ne dođe do usporavanja širenja, preti ono na šta od početka upozorava austrijski kancelar Sebastijan Kurc, a to je da već do 1. aprila u Austriji broj obolelih dostigne 18.000.

Takva brojka preti da dovede do kraha zdravstveni sistem Austrije.

Naime, prema procenama bilo bi, u tom trenutku, potrebno 3.000 kreveta u intenzivnoj nezi, a Austrija ih trenutno nema ni 2.000.

Mere restrikcije koje je uvela vlada imaju za cilj da uspore širenje, jer svaki procenat manjeg širenja znači ogromno rasterećenje.

Ako bi procenat novih infekcija pao na 20 odsto dnevno do pocetka aprila bi bilo 15.000 obolelih, a to bi smanjio i broj onih kojima je potrebna intenzivna nega na nivo koji mogu da pokriju bolnice.

Prema najgorem scenariju je pretpostavka da će se između 60 i 70 odsto stanovništva Austrije zaraziti.

Takav scenario bi značio da bi, na vrhuncu oboljenja, koji se očekuje krajem maja, dva miliona stanovnika bilo inficirano.

Smanjenje socijalnih kontakata za 10 dosto umanjio bi taj broj na 1,2 miliona, a smanjenje od 30 odsto kontakata stanovništva umanjio bi „pik“ na 360.000.

(Tanjug)