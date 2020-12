U Njujorku ponovo zabranjeno restoranima da služe goste

Zabrana služenja gostiju u restoranima ponovo je uvedena u Njujorku, zbog stalnog porasta novozaraženih korona virusom i hospitalizacija u gradu i širom istoimene savezne države, objavio je guverner Endrju Kuomo.

Od ponedeljka restoranima u Njujorku ponovo će biti dozvoljeno samo pakovanje hrane za poneti, isporuka i služenje hrane na otvorenom, rekao je guverner na konferenciji za novinare u Olbaniju.

On je već nedelju dana nagoveštavao da može doći do većih restrikcija služenja u restoranima, navodeći da čeka da vidi da li će biti stabilizovana stopa hospitalizacija. Pošto se nije, on je rekao da uprkos ekonomskim teškoćama koje ta mera donosi jednoj od najvećih i najvitalnih industrija u gradu, mora da se deluje.

Kuomo je izdao ovo naredjenje upkos protivljenju ugostiteljske industrije koja je upozorila da može doći do otpuštanja u sezoni praznika i kada savezna vlada još nije usvojila dodatni paket pomoći za kovid-19.

Zdravstveni stručnjaci stalno upozoravaju da služenje hrane, posebno u malim prenatrpanim restoranima gde ljudi piju i mogu da skinu maske kada ne jedu, predstavlja rizik za kapljično širenje zarze.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti nedavno je opisao takve situacije kao visoko rizične za zarazu.

Kuomo je rekao da razmatra restrikcije u drugim delovima države Njujork ali danas nije najavio promene.

Njujorški ugostitelji su teško pogodjeni od kako je u martu ta država zatvorila poslove koji nisu neophodni, kada su morali da svedu rad na isporuke, i hranu za poneti. Ta blokada je postepeno ukinuta za mnoge firme ali restorani su ostali ograničeni.

U septembru je u Njujorku dozvoljeno da služe hranu restoranima sa popunjenim kapacitetom od 25 odsto. U drugim delovima države Njujork dozvoljena je popunjenost kapaciteta od 50 odsto.

