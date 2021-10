U Rumuniji registrovano 15.410 novih slučajeva Kovid-19

BUKUREŠT – U Rumuniji je u protekla 24 sata registrovano 15.410 novih slučajeva korona virusa, kao i 357 smrtnih slučajeva, saopštila je Grupa za stratešku komunikaciju (GCS) danas, pozivajući se na Nacionalnog centra za koordinaciju i upravljanje intervencijama.

Privremeni rumunski ministar zdravlja Čeke Atila izjavio je ranije danas da se trenutno ne nazire kraj pandemije Kovid-19 u Rumuniji i da postoji moućnost da stopa zaraze dostigne 20.000 slučajeva dnevno, piše Ađerpres.

„Postoji mogućnost da se dostigne brojka i do 20.000 slučajeva dnevno. To je mogućnost koja se, nažalost, ne sme isključiti“, rekao je on.

(Tanjug)

