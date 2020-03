U Srbiji uskoro kineski lekari? Umrla evropska solidarnost. Nastava od danas na daljinu…

U Srbiju bi uskoro mogli da doputuju kineski lekari kako bi srpskim zdravstvenim radnicima pomogli u borbi protiv korona virusa, pišu „Večernje novosti“.

U Srbiju je u nedelju uveče stigla prva pomoć iz Kine u vidu testova za detekciju korona virusa, kao donacija humanitarne organizacije „Mammoth Fondation“, piše beogradski dnevnik.

Taj list podseća da je obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u kojem je posebno naglasio da se za pomoć umesto Evropskoj uniji obratio zvaničnom Pekingu, odnosno predsedniku Si Đinpingu, koga je nazvao bratom, naišlo je na ogroman ođek u najmnogoljudnijoj zemlji sveta.

Od danas ne rade šalteri MUP-a, istekla dokumenta važe

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović saopštio je da šalteri Uprave za upravne poslove, u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije, od danas neće raditi.

Ministar je precizirao da ova Uprava neće primati zahteve za produženje ličnih dokumenata, a u toku trajanje ove odluke, dokumenta koja su istekla biće važeća.

Sa druge strane, Stefanović je zamolio one građane koji imaju potrebu za izdavanje novog dokumenta da se Ministarstvu unutrašnjih poslova obrate eletronskim putem na imejl adresu upravazaupravneposlove@mup.gov.rs i sačekaju dalje instrukcije, saopštio je MUP.

Od danas nastava na daljinu-raspored časova za osnovce

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je raspored časova za nastavu na daljinu, koja počinje od danas na RTS 3 i RTS Planeti, za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole.

Nastava će biti emitovana šest dana u nedelji, časovi će trajati po pola sata, a učenici od prvog do sedmog razreda imaće po dva časa dnevno, dok će učenici osmog razreda imati tri časa dnevno.

Na sajtu rasporednastave.gov.rs objavljeno je da će časovi za učenike prvog razreda biti emitovani od 8.05 do 9 devet sati, a prema rasporedu prvaci će u utorak, sredu, petak i subotu imati po jedan čas srpskog jezika i matematike, a u četvrtak matematiku i Svet oko nas.

Učenici drugog razreda imaće nastavu od 9.10 do 10.15 sati, a njihov raspored časova je isti kao za prvake.

Za treći razred nastava će se odvijati od 10.20 do 11.25 sati, a učenici će u utorak, sredu, petak i subotu imati po jedan čas srpskog jezika i matematike, a u četvtak matematiku i prirodu i društvo.

Učenici četvrtog razreda nastavu će pratiti od 11.30 do 12.35 časova, a njihov raspored je isti kao za učenike trećeg razreda.

Za učenike petog razreda termin za nastavu je od 12.40 do 13.45 časova i oni će u utorak i sredu imati po jedan čas srpskog jezika i matematike.

Petaci će u četvrtak imati čas matematike i geografije, u petak srpski jezik i biologiju, a u subotu matematiku i istoriju.

Nastava za učenike šestog razreda predviđena je od 13.50 do 14.55 časova i oni će u utorak, sredu i subotu imati po jedan čas srpskog jezika i matematike, dok će u četvrtak imati matematiku i fiziku, a u petak srpski jezik i biologiju.

Učenici sedmog razreda nastavu će pratiti od 15 do 16.05 časova i oni će u utorak i sredu imati po jedan čas srpskog jezika i matematike, u četvrtak matematiku i hemiju, u petak srpski jezik i fiziku, a u subotu matematiku i biologiju.

Časovi za učenike osmog razreda biće emitovani od 16.10 do 17.50 časova i oni će u utorak imati matematiku, srpski jezik i fiziku, a u sredu srpski jezik, matematiku i istoriju.

Osmaci će u četvrtak imati matematiku, srpski jezik i biologiju, u petak srpski jezik, matematiku i geografiju, a u subotu matematiku, srpski jezik i hemiju.

Učenje na daljinu u osnovnim i srednjim školama uvodi se pošto je obustavljena redovna nastava posle proglašenja vanrednog stanja u Srbiji.

Nastić:Na primeru Srbije se vidi da nema evropske solidarnosti

Poslanica „Levice“ (die Linke) u nemačkom Bundestagu, Žaklin Nastić, kritikovala je večeras nepostojanje evropske solidarnosti na primeru Srbije u vreme epidemije korona virusa.

„Korona epidemija u Srbiji : u vreme krize učimo ko su naši pravi partneri. Nema evropske solidarnosti“, napisala je Nastić na svom fejsbuk nalogu.

U saopštenju ona je kazala da godinama EU vrši pritisak na Srbiju da ne trguje sa Kinom i Rusijom, da svoje tržište liberalizuje i otvori bez ograničenja za evropsku robu.

„U teškoj situaciji usled epidemije korona virusa, gde EU ne može ostvariti profit, Srbija se ostavlja na cedilu. U kriznim vremenima se brzo uči ko su pravi partneri. Moja solidarnost je sa građanima Srbije, a ne sa pohlepom za profitom EU“, naglasila je Nastić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, svojom konstatacijom da je evropska solidarnost samo bajka na papiru, nažalost apsolutno u pravu, konstatovala je nemačka poslanica.

Ta često hvaljena solidarnost važi samo onda, kako smatra, ako se može zaraditi novac i ako je to korisno za velike koncerne u EU.

„EU je u mirnom dobu uvek bila zainteresovana za srpski novac i terala je zemlju da menja uslove svojih tendera da bi kompanije iz EU mogle dobiti sve poslove. Sada EU odbija svaku podršku. To je štetno, neljudski, i razotkriva pravo lice, orijentisano samo ka profitu, takozvane evropske zajednice vrednosti“, podvukla je Nastić.

Izrazila je nadu da će srpsko stanovništvo, uz pomoć svojih kineskih partnera, uspešno savladati ovu epidemiju.

„A EU želim da konačno shvati da takva pandemija može biti savladana samo zajedno, a ne soliranjem i razmišljanjem o dobiti“, zaključila je Nastić.

Generalni direktor SZO: Testirajte, testirajte, testirajte

Testirajte svaki sumnjivi slučaj, poručio je danas generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus zemljama širom sveta, ocenivši da je protekle nedelje došlo do brze eskalacije slučajeva COVID-19.

„Imamo jednostavnu poruku za sve zemlje: testirajte, testirajte, testirajte“, naveo je Tedros na brifingu za medije.

On je rekao da sve države moraju da imaju sveobuhvatan pristup u borbi protiv ovog virusa, ali je naglasio da je „razbijanje lanca prenosa“ najefikasniji način da se spreče infekcije i spase životi, objavljeno je na sajtu SZO.

„A da biste to uradili, morate da testirate i izolujete (ljude). Protiv požara ne možete da se borite zatvorenih očiju. I ne možemo da zaustavimo ovu pandemiju ako ne znamo ko je zaražen“, podvukao je Tedros.

On je zemljama širom sveta preporučio da izoluju osobe čiji su rezultati testa pozitivni na COVID-19 i otkriju sa kim su one bile u kontaktu u periodu od do dva dana pre nego što što su razvili simtomi, a onda testiraju i te ljude.

Tedros je naglasio da mere socijalnog distanciranja mogu da pomognu u smanjenju prenosa virusa i omoguće zdravstvenim sistemima da se nose s pandemijoom, a pranje ruku i kašljanje u lakat mogu da smanje rizik od oboljevanja, ali da te mere, same po sebi, nisu dovoljne da se iskoreni ova pandemija.

„Kombinacija je ta koja pravi razliku“, naglasio je on.

Tedros je podsetio da je SZO poslala skoro 1,5 miliona testova u 120 zemalja.

„SZO savetuje da svi potvrđeni slučajevi, čak i blaži slučajevi, treba da budu izolovani u zdravstvenim ustanovama kako bi se sprečio prenos i obezbedila adekvatna mera. Ali mi prepoznajemo da su mnoge zemlje već premašile svoje kapacitete da brinu o blažim slučajevima u namenjenim zdravstvenim ustanovama. U toj situaciji, zemlje bi trebalo da stave kao prioritet starije pacijente i one koji ispunjavaju osnovne uslove“, poručio je Tedros.

On je naveo da postoji opcija da se pacijenti sa blažim oblicima bolesti izoluju i da se o njima brine kod kuće, ali je naglasio da je u tom slučaju važno da i pacijent i osoba koja o njemu brine nose maske kada su u istoj sobi i da bi pacijent trebalo da spava u odvojenoj sobi i koristi posebno kupatilo.

„Još jednom, naša ključna poruka je: testirajte, testirajte, testirajte. Ovo je ozbiljna bolest. Iako dokazi koje imaju ukazuju da su oni koji imaju više od 60 godina najviše ugroženi, i mladi ljudi, uključujući decu su preminuli“, upozorio je generalni direktor SZO.

On je ocenio da će naredni dani, nedelje i meseci biti test naše odlučnosti, test našeg poverenja u nauku i test solidarnosti.

„Svi smo zajedno u ovome. I samo zajedno možemo da uspemo. Tako da je pravilo igre: zajedno“, zaključio je Tedros.

(Tanjug)