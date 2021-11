U Srbiji vakcinisano tek 13.500 dece od 12 do 17 godina

BEOGRAD – U Srbiji je do juče vakcinisano 13.500 dece od 12 do 17 godina, što je tek 3,27 odsto populacije te uzrasne dobi, kaže direktor Doma zdravlja „Savski venac“ Zoran Bekić, dodajući da je iz ugla kolektivnog imuniteta to mali broj, jer je vakcinacija te uzrasne grupe jedan od ključnih elemenata u borbi sa korona virusom.

Bekić je za Tanjug rekao da su deca veliki epidemiološki problem, navodeći da ona obično imaju blaži oblik bolesti, ali da u poslednje vreme imamo i teže kliničke slike kod dece, čak i smrtne ishode.

(Tanjug)

