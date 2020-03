U Tehnohemiji prave sredstva za dezinfekciju u dve smene

BEOGRAD – U pogonima Tehnohemije na Vilinim Vodama u Beogradu proizvode se sredstva za dezinfekciju ruku i površina, a generalni direktor kompanije Miloš Arsenijević kaže da svi zaposleni rade u smenama ne bi li zadovoljili velike potrebe građana u doba suzbijanja epidemije korona virusa.

Ekipa Tanjuga obišla je danas te pogone, a Arsenijević napominje da su pogoni i stovarišta kompanije licencirana dozvolama Ministarstva zdravlja.

„Prilagodili smo se odlukama Vlade Srbije i pokušavamo da povećanim obimom proizvodnje da pokrijemo potrebe za dezinfekcionim sredstvima“, kazao je Arsenijević.

Dragana Glušac, savetnik za hemikalije i tehnolog u Tehnomaniji kaže za Tanjug da svi zaposleni u kompaniji rade prekovremeno i da pored osnovnog asortimana proizvode razlbaženi jednoprocentni rastvor natrijum hipohlorita.

„Sve svetske zdravstvene organizacije preporučuju baš to sredstvo za dezinfekciju površina, pribora, objekata, materijala bilo da su u kontaktu sa hranom ili ne u borbi protiv korona virusa. Sada to pakujemo u polietilenske kanistere od 20 i od 10 litara kako bi pomogli u ovom trenutku“, kazala je Glušac i dodala da se u pogonima Tehnohemije pravi i sredstvo za dezinfekciju Asepsol.

Prema njenim rečima, ceo kolektiv radi u dve smene.

„Koliko nam to brojnost ljudi dozvoljava radimo na ivici kapaciteta i tako će ostati do daljeg. Imamo problem sa nedostatkom sirovina za proizvodnju asepsola, jer smo ih dobijali iz Španije, a sada je to jako otežano, gotovo nemoguće. Pokušaćemo da taj problem rešimo u narednim danima“, kazala je Glušac.

