U tržnim centrima i trgovinskim lancima od petka 36 prekršaja

BEOGRAD – Tokom kontrole poštovanja epidemioloških mera u tržnim centrima i velikim trgovinskim lancima na teritoriji Beograda pripadnici Komunalne milicije su od petka, 15. oktobra, zabeleželi ukupno 36 prekršaja.

To je za Tanjug rekao šef Odseka operativnog centra Komunalne milicije Beograda Nenad Lakić koji je podsetio da su i do sada kontrolisali poštovanje epidemioloških mera i izlazili na teren po prijavama, ali da je od petka počela konkretnija kontrola svih tržnih centara i velikih trgovinskih lanaca na teritoriji Beograda.

Istakao je da je tog dana zatečeno dosta neregularnosti od strane privrednih subjekata i precizirao da je Komunalna milicija od petka izrekla 36 mera što preduzetnicima, što pravnim licima.

Lakić je obrazložio da su to uglavnom bila odsustva dezobarijera, dezinfekcionih sredstava na radnim površinama i u nekim situacijama ne nošenje zaštitnih maski od strane zaposlenih u privrednim subjektima.

Podsetio je da su kazne različite u zavisnosti od toga da li je privredni subjekat registrovan kao pravno lice ili preduzetnik, te naveo da je kazna za pravno lice 300.000 dinara plus 50.000 za odgovorno lice, dok je kazna za preduzetnika 150.000 dinara.

Lakić je apelovao na sugrađane da poštuju sve epidemiološke mere koje su propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i bliže definisane naredbom Gradskog štaba za vanredne situacije, kao i da se vakcinišu jer je to, istakao je, najbolji način da se izborimo sa pandemijom korona virusa.

