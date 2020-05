Ublažavaju se restriktivne mere u UAE

DUBAI – U sklopu ublažavanja restriktivnih mera koje su Ujedinjeni Arapski Emirati uveli zbog pandemije korona virusa, u Dubaiju je dozvoljeno ponovno otvaranje javnih parkova, a gosti hotela mogu da posećuju privatne plaže.

Kako navodi Rojters, celodnevni policijski čas u Dubaiju 24. aprila je skraćen na osam sati tokom noći, a u ograničenom kapacitetu dozvoljeno je otvaranje restorana i tržnih centara.

U javnim parkovima sada mogu boraviti grupe do pet ljudi, a na privatnim plažama je obavezno društveno distanciranje.

Takođe, ponovo saobraćaju tramvaji i trajekti, a rekreativne aktivnosti ponovo su moguće na otvorenom, u grupama do pet ljudi, dok su džamije, bioskopi, javne plaže i noćni klubovi i dalje zatvoreni.

Ublažavanje mera počelo je i u drugim emiratima u UAE, pa su u Abu Dabiju otvoreni neki tržni centri, a Šardži i tržni centri i restorani.

Ukupan broj zaraženih korona virusom u UAE do sada iznosi 19.661 a broj preminulih je 203.

(Tanjug)