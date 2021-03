Upozoravajuća poruka: Dve alternative pred nama!

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon rekao je da je medicinski deo Kriznog štaba imao jasan stav da bi sve trebalo da bude zatvoreno najmanje 14 dana da bi se zaista spustio nivo aktivnosti virusa, ali je dodao da postoji ekonomski diktat. Upozorava da je zdravstveni sistem na ivici propasti i da ga jedino poštovanje mera može sačuvati.

Dr Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba Vlade Srbije govorio je o dvema alternativama koje su pred nama.

Predrag Kon je, gostujući u Jutarnjem programu RTS, rekao da su mere produžene, uz neke korekcije koje su izvršene, jer je za samo dan stiglo 85 vrlo jasnih pritužbi i molbi za izuzeće.

Na konstataciju da se čini da medicinski deo Kriznog štaba stalno popušta, Kon je rekao da tako izgleda, ali da je implementacija takvih mera izuzetno teška, gotovo nemoguća.

„Vi ili ćete da prihvatite tako nešto, ili ćete otići. Nema između“, rekao je Kon.

Kaže da se u takvim okolnostima traži ono što je epidemiolozima važno, a to je da se sprovode mere koje će sprečiti da se virus korona prenosi.

Navodi da su mere ipak pooštrene, i da je sada moguće u zatvorenom prostoru da bude devet kvadratnih metara po osobi, da treba da postoji kovid redar, i da budu obavezne maske i pojačane inspekcije.

Međutim, Kon ističe da je najvažnije od svega da ljudi znaju da se na taj način štite od prenosa.

„Opet bih jasno upozorio, aman ljudi, molim vas shvatite da je zdravstveni sistem na ivici propasti i da jedino na taj način može da se sačuva, ako se poštuju mere“, upozorio je.

Kako je rekao, ljudi u crvenim zonama su zaćutali, i više nemaju reči.

„Ako ih do sada nisu čuli i razumeli, i ako imate događaje koji potpuno ignorišu činjenicu da se oni nalaze u katastrofalnoj situaciji, onda čovek više ne zna šta bi rekao. To pada na nas koji smo u prilici da govorimo, nažalost u ime svih lekara na borbenim linijama. Mi isto gubimo reči. Ako se ne promeni taj odnos prema tome, onda jednostavno sledeće što može da bude je odustajanje“, istakao je Kon.

Na pitanje o protestima i neprimerenim događajima tokom vikenda, Kon je rekao da je reč o ljudima koji ne razumeju i koji su zaplašeni i koji se uz muziku i pevanje osećaju bolje.

„Ne mogu jednostavno ni na koga da imam neki gnev, to su ljudi koji misle potpuno pogrešno, da odustajanje od vakcinacije vodi ka nekoj slobodi. Toliko nisu u pravu“, kaže Kon.

Dodaje da bi oni trebalo da razumeju situaciju u kojoj je vakcinacija jedini mogući izlaz.

„Ne postoji alternativa. Alternativa podrazumeva dugotrajno održavanje ovakvog procesa i mrcvarenje“, rekao je i dodao: „Oni jako duboko greše i ništa drugo ne mogu da kažem jer oni to rade iz ubeđenja“.

Postavio je pitanje šta se nudi kao alternativa.

„Oni nude da toga nema. Slobodu bez razmišljanja o virusu. Nude neistinu“, ističe Kon.

Na komentare da postoje oni koji su zaraženi posle vakcinacije Kon je upitao: „I šta je to? Neki argument?“.

Ističe da postoji objašnjenje zašto se to dešava i da postoje jasni pokazatelji da osobe sa jednom dozom vakcine imaju već 85 odsto manje hospitalizacija, 97 odsto manje ako su primili dve doze.

„Govorim o tome da su ti podaci svuda u svetu istraženi i vrlo jasno dokazani. Ako neko neće da ih vidi, onda se svi mi nalazimo u problemu zbog tog nekog“, upozorava epidemiolog.

Na pitanje da li treba proveravati antitela, Kon je naveo da se to radi kroz klinička ispitivanja i na uzorcima, upravo da ljudi to ne bi radili.

„Ako kažete nekom da može da proveri, on će hteti. Ja kažem da nema potrebe jer je ista situacija. Šta će se desiti ako nemaš antitela? Mi ćemo reći opet da to ne znači da nemaš zaštitu. To je nešto što je postalo moda“, rekao je Kon.

Smatra da bi prvo trebalo da utičemo na sebe da postane jasno da zaista jesmo u situaciji da ćemo izađi iz ovoga ukoliko se nastavi vakcinisanje.

„Izlaz je masovna imunizacija. Prvo treba da se vakciniše bar pola stanovništva. Mi smo sada na nekih 850.000 potpuno vakcinisanih. Jako smo daleko“, rekao je Kon.

Ističe da, pošto je virus visoko aktivan, treba da se ponašamo onako kako smo već naučeni i da obnovimo sećanja koja smo potisnuli.

Poručuje da moramo da nađemo način da izdržimo još nekoliko meseci, jer očigledno ne možemo da imamo totalni lokdaun.

„Kad je već tako, onda maksimalno da se poštuju mere koje su propisane, da se obezbedi da se virus ne prenosi da bi se smanjila njegova aktivnost“, rekao je Kon.

Na pitanje koliko će još sve da traje, Kon je naveo da to zavisi od brzine sprovođenja vakcinacije, ali i od prirodnog toka epidemije koja je ipak pokazala da u letnjim mesecima, iako smo imali negativna iskustva, imamo nižu aktivnost virusa nego na jesen i zimu.

„Dve alternative“

Tiodorović je izjavio za TV Prva da su sada pred nama dve alternative – jedna je otvoriti sve, a druga zatvoriti sve.

Prema njegovim rečima, bilo je neophodno produžiti postojeće mere, jer nije smelo da se ponovi da se napravi velika pauza između najstrožih mera. Na snazi je sada kompromisno rešenje, odnosno, kako kaže, ljudima je moralo da se vrati ono što im je neophodno za normalan život.

Jer zamislite, naveo je kao primer dr Tiodorović, da nekome pukne vodovodna cev, njemu je potreban majstor, materijal vodovodni da to popravi.

Potrebno je da dođemo do mera koje neće ugrožavati zdravlje, a to je, kako ističe, ovo kompromisno rešenje u okviru kog su zatvoreni oni objekti u kojima dolazi do najvećeg broja zaražavanja – tržni centri i ugostiteljski objekti.

„Sada imamo dve alternative. Pustiti da sve radi i rigorozno kontrolisati, a druga je zatvoriti sve, potpuno. Ali takva mera nije dala rezultat ni u mnogim evropskim zemljama“, rekao je dr Tiodorović.

Mi pokušavamo da napravimo kontrolisanu situaciju, a to je smanjiti mogućnost zaražavanja ljudi i zato su ostala zatvorena mesta na kojima se to i događa. A to su tržni centri i ugostiteljski objekti, rekao je dr Tiodorović.

Upitan zašto kazne za kršenje mera nisu mnogo strože, Tiodorović objašnjava da je to kompleksno pitanje i dodaje da je ubeđen da zapravo velika većina građana poštuje sve mere Kriznog štaba.

Prema njegovim rečima, ako bi se sve mere koje imamo rigorozno sprovele za mesec, mesec i po dana, imali bismo samo sporadične slučajeve virusa korona, preneo je B92.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.