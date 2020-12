Upozoravajući snimak: Koliko zaista (ne) štite viziri

Plastični viziri ne štite od kovida 19 kad inficirana osoba kine, pokazalo je novo istraživanje.

Alarmantan video prikazuje šta se desi kada čovek kine i stoji metar od osobe koja nosi vizir.

Ovu vrstu zaštite često viđamo u supermarketima, apotekama, frizerskim salonima…

Viziri ne pokrivaju kompletno lice i ostavljaju prostor da kapljice koje izlaze kroz usta i nos – izlete.

Novo istraživanje je pokazalo šta se desi kad takozvani “vrtlog prstenovi” nevidljivi ljudskom oku budu “ispaljeni” ka osobi koja nosi vizir. Oni stižu do te osobe za 0,5 do jedne sekunde i ukoliko je to trenutak kad se udahne, udišu se i potencijalno opasne kapljice.

Vođa istraživanja dr Fudžio Agaki i njegov tim trenutno pokušavaju da naprave vizir koji bi bio dovoljno bezbedan.

Celo istraživanje je i napravljeno da bi se bolje shvatile mane te vrste zaštite.

Ovo nije prvo istraživanje koje ukazuje da viziri nemaju zaštitnu funkciju. Japanski tim naučnika je u avgustu upozorio da frizeri treba da nose i maske ispod vizira da bi sprečili širenje zaraze.

Da se zarazne kapljice ne bi udisale, važno je i da maske koje nosimo budu dobro zategnute, upozoravaju stručnjaci.

