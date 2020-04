Upozorenje dr Kona: Drugi talas epidemije je neminovan, šta god radili

Epidemiolog dr Predrag Kon objasnio je kada se očekuje drugi talas epidemije, a govorio je i o tome kako deca podnose virus, šta struka misli o povratku u škole i da li otvaranje vrtića treba uskoro da se dogodi, prenose mediji.

On je rekao da kada se situacija posmatra na svetskom nivou, onda može da se kaže da je pandemija na početku.

– Praktično je tek počela pandemija, tj. pojavila se krajem proleća u Evropi, a početkom zime u Kini. Tako posmatrano može da se kaže da najgore tek predstoji. Međutim, kada govorimo o našoj teritoriji, mi već izlazimo iz tog prvog talasa epidemije, a drugi talas može da se očekuje u septembru – rekao je Kon.

– Da se vratimo u život, moramo, ali ono što bi bilo loše jeste da se ponovo jave obolevanja i da virus ponovo počne ubrzano da se širi. Zato se mere i ukidaju postepeno. Ne mogu mere večito da se zadržavaju, ono što je sasvim sigurno da će ostati kao zabrana to je zabrana okupljanja. Taj drugi talas je izvestan šta god mi radili, ali ovaj talas pred leto isključivo zavisi od toga kako se mi budemo ponašali – rekao je Kon.

– Kada imate situaciju da nemate rešenje vezano za čuvanje dece onda je neminovno da obezbedite uslove za tako nešto. Imaćemo situaciju da roditelj mora da ide na posao i nema gde da ostavi dete tako da će vrtići morati da rade. U ovoj situaciji društvo mora da nađe rešenje, iako to nije preporuka struke, jednostavno to je nešto što mora da se reši – naglasio je dr Kon.

– Mi ne možemo da preporučujemo da škola radi u vreme kada nikada nije radila. Možda je veliko olakšanje to što roditelji znaju da deca nemaju simptome niti poteškoće, u velikom broju slučajeva nemaju uopšte simptome – rekao je Kon.

– Mi sada idemo u oporavak, ulazimo namerno što brže u oporavak. Nismo hteli da čekamo da virus nestane jer bi to trajalo još mesec dana. Jer kada bi izolacija toliko potrajala, onda bismo imali kontra efekat jer bi počelo kršenje tih mera – rekao je Kon.

– Kolektivni imunitet je nešto bez čega nema prestajanja epidemije, da li će on da se stekne preležavanjem ili do vakcinacije. Za decu neće biti vakcinacije jer je ova bolest izuzetno blaga za njih. Deca moraju da se prokuže, do toga bi svakako došlo samo što bi u školama to bilo mnogo brže – objasnio je Kon.

Što se tiče izolacije za one koji budu prelazili granice u uslovima kada se one otvore, doktor objašnjava da će to još dugo ostati na snazi.

– To je na svetkom nivou nešto na čemu će se insistirati, tako da će morati da se realizuje i kod nas jer će opasnost od ove bolesti još dugo da se zadrži – rekao je on.