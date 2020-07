Upozorenje: Pravi pik korone u Srbiji za pet-šest dana

Epidemiolog Branislav Tiodorović ocenio je da se pravi pik u Srbiji i Nišu očekuje verovatno za pet, šest dana.

„Mislim da ovaj pik koji se pominje nije baš pravi pik. Mi ćemo pravi pik imati u celoj Srbiji, pa i u Nišu verovatno za pet, šest dana, iz prostog razloga što merimo šta se dešavalo, od utakmica, skupova koji su bili organizovani, rođendana, svadbi, žurki, a toga je bilo mnogo“, rekao je doktor Tiodorović.

Situacija u Vranju je, navodi, nepovoljna, da vodi ka nesigurnoj, ali da je pod kontrolom.

„Virus je tu, nema nikakvog argumenta da on slabi svoje dejstvo. Smanjuje se broj inficiranih koji ga mogu preneti. U Vranju je specifična situacija sa teškim problemima koje zdravstveni sistem ipak savladava uz pomoć KC Niš. Imamo 83 osobe sa bronho-pneumonijom kao jednom ozbiljnom komplikacijom koja kod 30 odsto njih može preci u pneumoniju“, kazao je Tiodorović za RTS.

Ipak je, navodi, preduzeto sve.

„Svi su u gradu nosili maske. Takođe, zdravstveni sistem se dobro organizovao. Važno je da odlično funkcioniše kovid ambulanta u koju dolaze svi oni koji osećaju tegobe“, istakao je Tiodorović.

Navodi da građani moraju biti svesni da se za potrebe testiranja javljaju oni koji imaju tegobe, i da nema potrebe da oni koji su uplašeni, koji su možda bili u nekom kontaktu, gube vreme i izazivaju gužvu, prenosi Tanjug.

„Ako to bude i mala tegoba, blaga temperatura, bol u grlu, to ima opravdanja. Mi ovoga trenutka imamo utisak da veliki procenat onih koji nemaju nikakve tegobe, a javlja se za pregled, da to nije neophodna mera i da doprinosi stvaranju straha“, istakao je Tiodorović.

Kad je reč o Nišu, Tiodorović kaže da jutrošnji podatak iz Kliničkog centra deluje umirujuće.

„Trenutno u KC imamo 61 pacijenta koji je sa pozitivnim nalazom, što ne znači da nismo i noćas imali nekog ko je došao na pregled za koga će se tek utvrditi da li je kovid pozitivan. Dece nema već nekoliko dana koja su kovid pozitivna. Imamo četvoro na respiratorima, što je podatak koji odavno nismo imali, uvek se taj broj kretao do devet ili dvocifrenog, preko deset“, istakao je Tiodorović.

(Sputnjik)

