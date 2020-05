Urnebesno: Selfi vozača autobusa postao hit zbog jedne bake (foto)

Verovatno joj niko nije objasnio kakvu masku treba da nosi

Nakon što je pandemija korona virusa počela da slabi, život širom sveta se polako vraća u normalu, doduše uz određene mere. Gradski prevoz počinje da radi u gotovo svim svetskim metropolama, uključujući i Beograd, samo što u autobus ne smemo da ulazimo bes maske.

Međutim, jednoj starijoj gospođi izgleda niko nije objasnio da je za gradski prevoz obavezna zaštitna maska koja pokriva usta i nos, te je ona ušla da se vozika sa maskom za maskenbal.

Ako je neko pita, ona masku ima, ali da li je to ona odgovarajuća, ostaje na organima reda da procene.

Ne zna se kada i gde je tačno ova fotografija nastala, ali jedno je sigurno, izazvala je buru urnebesnih reakcija na društvenim mrežama.

They said put on a mask. They didn’t say which kind of mask! pic.twitter.com/i7v30E8Vu7

— You Have One Job, Stay Indoors (@_youhadonejob1) May 7, 2020