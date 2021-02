Urnebesno: Zdravom mladiću ponudili vakcinu preko reda, razlog je neverovatan

Poprilično smešna priča dolazi iz Velike Britanije. Tamo je već više od 15 miliona ljudi primilo prvu dozu vakcine protiv koronavirusa, a prvi među njima su, kao i svuda u svetu, ranjivije grupe, starije osobe itd.

Među ranjivije grupe spadaju i oni s višim indeksom telesne mase zbog većeg rizika od razvoja težeg oblika bolesti.

So I’m not getting a vaccine next week – was feeling weird about why I’d been selected ahead of others so rang GP to check. Turns out they had my height as 6.2cm rather than 6 ft 2, giving me a BMI of 28,000 😂

— Liam Thorp 💙 (@LiamThorpECHO) February 17, 2021