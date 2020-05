Uskoro počinje testiranje na antitela, uz plaćanje „simbolične cene“

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da se planira uvođenje brzih testova na antitela i da će taj test građani najverovatnije plaćati oko 1.000 ili 1.200 dinara.

Brnabić je rekla da će na osnovu tih testova moći da se utvrdi da li je neko preležao korona virus i dodala da cena još nije utvrđena, ali da bi trebalo da koštaju oko 1.000 ili 1.200 dinara.

„Gledali smo da za građane koji žele da se testiraju na antitela imamo simboličnu cenu“, rekla je ona za televiziju Prva i dodala da država neće ništa zarađivati na tim testovima.

Navela je da u ovom trenutku postoji prošireno testiranje za one koji imaju simptome, one koji rade u kolektivima i za one koji su bili u kontaktu sa zaraženima.

Dodala je i da građani koji su deo velikog istraživanja, a u pitanju je 7.000 domaćinstava, neće plaćati testove.

Brnabić je, odgovarajući na pitanja građana na televiziji Prva, rekla da je rano da se trči pobednički krug jer visu nije nestao, ali je broj obolelih znatno manji i iznosi oko 1 odsto.

„Danas imamo između 40 i 100 slučajeva dnevno. Situacija u bolnicama je takva da se bolnice polako vraćaju normalnom režimu rada“, dodala je premijerka.

Kako je rekla, prati se situacija na celoj teritoriji Srbije i država pravovremeno reaguje.

„Važno je da imamo mere prevencije i opreza, nošenje maski u zatvorenom prostoru, distanca i redovno pranje ruku“, objasnila je Brnabić.

Ona je rekla da su preporuke poslate poslodavcima kako bi se radnici zaštitili.

„U lokalnim žarištima su uglavnom asimptomatski bolesnici“, kaže premijerka.

Kada je reč o graničnim prelazima, građanima nije potreban nikakav test.

„Mislim da je odluka da se otvore granice pravovremena“, dodala je premijerka na pitanje o otvaranju svih graničnih prelaza sa Mađarskom.

„Naši građani mogu potpuno slobodno da uđu u svoju zemlju, nije potreban nikakav PCR test. Oni će dobiti informacije da se jave Institutu za javno zdravlje da budu testirani. Naši građani mogu slobodno da izađu iz zemlje, ali je važno da provere da li im je test potreban za zemlju u koju putuju“, naglasila je premijerka Srbije.

Kako je rekla, epidemija u Srbiji i dalje traje.

„Potrebno je 28 dana bez novih slučajeva da bi se proglasio kraj epidemije“, rekla je Brnabićeva.

Premijerka je kazala da očekuje da se uskoro sva porodilišta vrate na redovan režim, iako su sva radila i tokom vanrednog stanja.

„Pripremamo se kao da ce biti drugog talasa. Vlada čini sve da mi budemo spremni ukoliko dode do drugog talasa. To znači da se obezbeđuje dovoljna količina lekova, pre svega hlorikina“, kaže premijerka.

Ona je rekla da su već pokrenuti pogoni u Srbiji za proizvodnju zaštitne opreme, maski, vizira.

„Mi smo spremni, ukoliko dođe do drugog talasa, da ga dočekamo mnogo bolje nego druge zemlje, kao što je to bio slučaj i sa ovim talasom“, naglasila je premijerka.

Brnabić je takođe pohvalila funkcionisanje škole putem interneta i televizije, kao i upis dece u vrtiće tokom vanrednog stanja.

Odgovarajući na pitanja gledalaca, Brnabić je rekla i da je preporuka Kriznog štaba da se festival Egzit odloži za avgust, ako tada budu povoljni zdravstveni uslovi.

Ona je rekla da će početkom juna biti doneta odluka da li će festival biti održan i dodala da će se tokom sedmice sastati sa predstavnicima tog festivala da bi se videlo šta je potrebno da bi festival bio održan u zdravstveno bezbednim uslovima.

(Tanjug)

