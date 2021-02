Vakcinacija će omogućiti relaksiranije mere tokom leta u RS

BANJALUKA – Početak vakcinacije u RS predstavlja svetlo na kraju tunela, rekao je danas načelnik Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Peđa Kovačević.

“Svakako, ukoliko izdržimo još nekoliko meseci, negde do početka leta i ako sprovedemo vakcinaciju u određenom procentu kako smo planirali, mi ćemo letnje mesece verovatno provesti u jednom blagostanju i sa mnogo relaksiranijim merama”, naveo je Kovačević gostujući na RTRS.

Kovačević je istakao da zdravstveni radnici nastavljaju borbu protiv korona virusa.

“Dok mi dođemo do tog ‘svetla’ ima još mnogo borbe. Potrebno je uložiti još mnogo truda i rada i to ne samo zdravstveni radnici, nego i kompletna populacija,” dodao je on.

Kovačević je uporedio trenutno stanje sa periodom novembar-decembar i naglasio da je sada situacija bolja, jer je već neko vreme konstantan broj bolesnika.

On je još jednom pozvao građane da se pridržavaju mera i da budu dobri kao što su i sada.

Vakcinacija u Republici Srpskoj počela je u petak, 12. februara.

(Tanjug)

