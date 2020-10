Veliko istraživanje o maskama koje „niko nije dovoljno hrabar da objavi“

Veliko istraživanje o efikasnosti maski obavljeno je u Danskoj na više od 6.000 ljudi, ali autori, danski lekari, kažu da niko nije dovoljno hrabar da je objavi.

Studija je istraživala koliko su maske efikasne u zaštiti od virusa korona i sprovedena je u aprilu. Kako navode autori, ponudili su je mnogim naučnim časopisima, ali su odbijeni, prenosi RT.

Polovina učesnika istraživanja nosilo je maske, dok druga polovina nije u toku mesec dana. Potom su testirani na virus korona i antitela.

Autori studije ne žele da govore o njenim rezultatima, ali tvrde da ugledni naučni časopisi, kao što su „Lanset“, „Nju Ingland džurnal of medisin“ ili „Ameriken medikal asosijejšn džurnal“, nisu hteli da je objave ne zbog toga što je loše sprovedena ili što joj metodologija nije bila dobra, već zbog njenih rezultata.

„Ne možemo da govorimo o tome čime nisu bili zadovoljni. Da bismo to uradili, morali bismo da saopštimo rezultate do kojih smo došli. A to ne želimo dok ne bude objavljena“, rekao je Kristijan Torp-Pedersen, profesor i šef istraživačkog odeljenja u Nort Ziland bolnici u Danskoj.

