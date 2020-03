Venecijanski kanali nikad nisu ovako izgledali (foto)

Jedna od pozitivnih stvari koja se događa zbog koronavirusa koji se nezaustavljivo širi svetom su pročišćavanje vazduha i vode, a koji tek sada dolaze na videlo.

Clear water and returning wildlife in Venice Italy pic.twitter.com/cdBTIqXnT2 — 🖤 (@MichaelWalnut) March 20, 2020

Italija, koja je već neko vreme u crvenoj zoni koja podrazumeva strogi karantin, primetila je velike promene u životnoj okolini.

Swans in Murano and Burano making the most of the current calm, clear water in the canals #Venice #Murano #Burano pic.twitter.com/TpBcdgaBUB — City Wonders Ltd. (@City_Wonders) March 15, 2020

Društvenim mrežama šire se fotografije i snimci venecijanskih kanala u kojima voda već dugi niz godina nije bila tako kristalno čista, a takođe su se vratile i neke životinje koje su zaobilazile ove prostore.

Without the traffic of ships and ferries, dolphins have reappeared. Sardinia, Italy 🌎❤️🇮🇹 pic.twitter.com/9HrpyDJnAU — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) March 18, 2020

Voda u venecijanskim kanalima trenutno je toliko čista da se mogu videti i dno samih kanala, a njima su zaplivali i delfini.

Now that boat traffic has come to a halt in Venice, water in the city's canals has become crystal clear. pic.twitter.com/XzWGnFw7oZ — People (@people) March 19, 2020

Ne saobraćaju vozila koja inače svakodnevno plove po kanalima ili jure ulicama grada.

Na snimcima koje se dele na društvenim mrežama, može se videti neverovatno čista voda u kanalima, a stanovnici kažu da je toliko čista da se vide i male ribice kako u njima plivaju, što im je neverovatno, prenosi Avaz.