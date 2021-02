Viktoru Laziću predsedniku Adligata uručena nagrada „Dobročinitelj“

BEOGRAD – Danas je predsedniku Adligata Viktoru Laziću uručena nagrada „Dobročinitelj“ koja je data „za humane podvige koje su obeležili prethodnu 2020. godinu“, kako piše na sajtu Vlade Republike Srbije.

Nagradu su uručile premijerka Ana Brnabić i ministarka Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević, u prisustvu svih članova Vlade Srbije koji su se u Kombak dvorani okupili kako bi predstavili rezultate Vlade u prvih 100 dana.

Nagrada „Dobročinitelj“ uspostavljena je u okviru Godine solidarnosti, kako je proglašena prošla godina na predlog tadašnjeg ministra Ministrastva za rad, zapošljavalje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića.

Nagradu je dobilo 20 učesnika, a Viktoru Laziću je uručena zbog aktivnosti u borbi protiv pandemije korona virusa, te za osmišljavanje, sprovođenje i finansiranje akcije „Milion knjiga za Srbiju“.

Lazić napominnje da je ceo projekat Adligata je jedno veliko humanitarno delo koje njegova porodica udružena sa mnogim drugim porodicima i pojedincima, poklanja srpskom narodu i državi.

„Činiti dobročinstvo, to je opredeljenje svih nas u instituciji koju imam čast da vodim i predstavljam. U okviru akcije ‘Milion knjiga za Srbiju’ poklonili smo više od 800.000 knjiga od 2015. godine do danas. Naravno, to nismo uradili sami, već u saradnji sa čitavim nizom institucija i pojedinaca, da istaknem samo neke: SANU, Udruženje književnika Srbije, Maticu srpsku, Srpsko književno društvo, Biblioteku ‘Žarko Zrenjanin’ iz Zrenjanina, Bibliotku ‘Milutin Bojić, Opština Voždovac… Knjige su, između ostalog, otišle u više od 300 institicuija, u 50 škola, 30 bolnica, 29 zatvora“, kazao je Lazić.

(Tanjug)

