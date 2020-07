Vimbldon otkazan, ali igrači ipak dobijaju milione

Organizatori teniskog turnira u Vimbldonu, uprkos tome što je turnir otkazan, odlučili su da isplate novčane nagrade teniserima i teniserkama koji bi imali pravo direktnog plasmana u glavni turnir, kao i onima koji bi ostvarili pravo nastupa u kvalifikacijama.

AELTC announces prize money in lieu of The Championships 2020 alongside initial decisions for The Championships 2021 ⬇️#Wimbledon

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2020