Više od 1.700 moskovskih kafića otvorilo letnje bašte

MOSKVA – Nadležni u Moskvi saopštili su danas da je više od 81 odsto kafića u ruskoj prestonici, koji su prošlog leta otvorili letnje bašte, isto ove godine učinilo u prethodnih mesec dana, otkako su ukinute određene restriktivne mere uvedene zbog pandemije korona virusa.

Po rečima Alekseja Nemerjuka, prvog zamenika šefa kabineta gradonačelnika Moskve, broj kafića koji su do sada otvorili letnje bašte premašuje 1.700, dok je, poređenja radi, prošle godine to pravo iskoristilo više od 2.100 ugostiteljskih objekata, a mogućnost da to učini ima ukupno 3.100 lokala.

(Tanjug)

