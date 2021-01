Više od 100 pripadnika Nacionalne grade pozitivno na kovid

VAŠINGTON – Između 100 i 200 pripadnika Nacionalne grade koji su obezbeđivali inauguraciju predsednika Džozefa Bajdena pozitivno je na korona virus, saopštio je jedan zvaničnik SAD.

Zvaničnik, koji je pristao da govori pod uslovom da ostane anoniman, rekao je da bi broj obolelih mogao i da bude mnogo veći, jer je tog dana u gradu bilo 25.000 pripadnika bezbedonosnih snaga, javlja Rojters.

On je napomenuo da je to ipak mali broj obolelih, s obzirom na to koliko je bilo prisutnih vojnika.

(Tanjug)

