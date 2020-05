Više uhapšenih i povredjenih u incidentina u Pljevljima i Nikšiću, novinar Kadić uhapšen, …

Više osoba uhapšeno je u sinoćnjim incidentima u Pljevljima i Nikšiću kada su se policija sukobila sa vernicima Srpske pravoslavne crkve koji su protestovali tražeći da se na slobodu puste episkop Joanikije i osam sveštenika a u neredima je povredjeno više policajaca, saopštila je Uprava policije.

Policija je saopštila da su u Nikšiću kod jedne grupe gradjana pronašli sekiru i nož, odnosno bodež.

Navode da su izdali više upozorenja i naredjenja o koje se masa od oko 400 gradjana oglušila i odbila da se razidje.

„Nakon toga oni su kamenicama zasuli službenike Uprave policije. Povredjeno je više službenika policije kojima se trenutno ukazuje lekarska pomoć, a u incidentima su oštećena i službena vozila i oprema. Policijski službenici su upotrebili suzavac, a masa gradjana je i tada odbijala se razidje te počela i fizički da nasrće na policiju i dodatno da baca kamenice i druge predmete u pravcu službenika i službenih vozila“, ističu u Upravi policije.

Policija je, kako se dodaje, razbila okupljenu masu na više grupa koje su se razbežale u više pravaca i tada je uhapšeno više osoba koje će biti procesuirane u skladu sa zakonom.

„Kontrolom jedne grupe gradjana u gradskom parku pronadjena je sekira i nož – bodež dužine sečiva oko 15 centimetra“, navodi se u saopštenju.

Medju uhapšenima je bio i novinar Veliša Kadić, dopisnik beogradskih Večernjih novosti, iako je, kako kaže, imao istaknutu novinarsku legitimaciju. Pušten je oko ponoći nakon zahteva nikšićkih novinara da se sasluša po hitnom postupku i utvrde razlozi privodjenja.

„Snimali smo jednu scenu gde policajci vuku jednog momka, dok je on pokušavao da se oslobodi. Jedan od policajaca me je pitao zašto slikam, otkud mi pravo. Ja sam mu rekao da sam novinar. Pitao me gde mi je telefon i da uništim snimke. Sasuli su mi biber sprej, posle dva sata, ne mogu jedno oko da otvorim“, kazao je Kadić za TVCG.

Istakao je da se službenici policije nisu obazirali na to što je imao novinarsku legitimaciju, već je priveden iako je, kako je kazao, bio na radnom zadatku.

Naglasio je da policija nije primenila fizičku silu prema njemu.

U Pljevljima je, takodje u sukobima, uhapšeno nekoliko osoba a policija je saopštila da su povredjena dva policajca.

Uprava policije Crne Gore je saopštila da su u Pljevljima gradjani napali policajce bacajući kamenice, staklene flaše i pirotehnička sredstva čime su im ugrozili živote.

Rektor Cetinjske bogoslovije Gojko Perović, izjavio je da medju povredjenima u sinoćnjim incidentima u Nikšiću i Pljevljima ima i dece.

On je u izjavi podgoričkim „Vijestima“ rekao da su policijski i sudski organi Crne Gore „prevršili svaku meru svojim nasilnim ponašanjem i očiglednom jednostranošću i selektivnošću u postupanju“.

Episkopu budimljansko-nikišćkom Joanikiju i osmorici sveštenika odredjeno je policijsko zadržavanje do 72 sata zbog litije u čast Svetog Vasilija Ostroškog, kojoj je prisustvovalo više hiljada gradjana. Pritvor je odredjen i sveštenicima Danilu Zirojeviću, Željku Rojeviću, Ostoji Kneževiću, Mirku Vukotiću, Vasiliju Brboriću, Draganu Krušiću, Nikoli Marojeviću i Slobodanu Jokiću.

Sudija za istragu Osnovnog suda u Nikšiću odbio je juče žalbe advokata na odredjivanje pritvora, a sinoć su zbog toga organizovani protesti gradjana u nekoliko gradova u Crnoj Gori.

Pojedini pravnici su ocenili da ne vide pravni osnov za hapšenje sveštenika kao i da je sve što se dešava deo predizborne kampanje. Redovni parlamentrani izbori bi trebalo da budu održani na jesen.

U Crnoj Gori su još uvek na snazi mere zabrane javnih okupljanja zbog širenja korona virusa.

